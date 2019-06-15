Грег Скотт имеет предложения из Швеции, но хочет играть в КХЛ

Нападающий Грег Скотт твёрдо намерен остаться в Континентальной хоккейной лиге, информирует Hockey Sverige. Сообщается, что форвард получил предложение «Брюнэса», но пока отложил этот вариант.
Последние три сезона 30-летний канадец провёл в Континентальной хоккейной лиге, защищая цвета московского ЦСКА. В сезоне-2018/19 форвард стал обладателем Кубка Гагарина. Провёл 45 матчей в регулярном чемпионате, забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+12», проводя на льду за игру 12 минут 43 секунды. В плей-офф на счету игрока одна заброшенная шайба в 10 матчах.
По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На пути к Кубку Гагарина «армейцы» добились успеха в сериях с «Витязем» (4-0), московским «Динамо» (4-1), СКА (4-3) и «Авангардом» (4-0).
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