Кевин Хейз может перейти в «Бостон»

Нападающий Кевин Хейз близок к переходу в клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз», информирует Boston Globe. Напомним, десять дней назад форвард обменяли из «Виннипег Джетс» в «Филадельфию Флайерз», но его контракт заканчивается 1 июля. С 23 июня право вести переговоры с хоккеистом получат все клубы лиги.



В прошедшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 81 матче минувшего регулярного чемпионата, сумев записать в актив 68 (24+44) балла при показателе полезности «-2» и 12 минутах штрафного времени.



В шести встречах плей-офф Хейз набрал 3 (2+1) очка. «Джетс» со счётом 2-4 проиграли «Сент-Луис Блюз» в серии первого раунда Западной конференции.



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