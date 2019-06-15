Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кевин Хейз может перейти в «Бостон»

Кевин Хейз может перейти в «Бостон»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Кевин Хейз близок к переходу в клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз», информирует Boston Globe. Напомним, десять дней назад форвард обменяли из «Виннипег Джетс» в «Филадельфию Флайерз», но его контракт заканчивается 1 июля. С 23 июня право вести переговоры с хоккеистом получат все клубы лиги.

В прошедшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 81 матче минувшего регулярного чемпионата, сумев записать в актив 68 (24+44) балла при показателе полезности «-2» и 12 минутах штрафного времени.

В шести встречах плей-офф Хейз набрал 3 (2+1) очка. «Джетс» со счётом 2-4 проиграли «Сент-Луис Блюз» в серии первого раунда Западной конференции.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент