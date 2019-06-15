«Миннесота» рассмотрит предложения по обмену любого игрока

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Пол Фентон рассказал о селекционной политике команды.
«Готовы к любым предложениям. Мы анализируем, что произошло с командой. Я очень доволен вратарями и защитниками. Но если появится предложение, которое сделает нас сильнее в том или ином плане, я обязательно рассмотрю его. Если до 1 июля не будет обменов, это не означает, что мы не организуем их до начала сезона.
Мы можем забрать под 12-м номером голкипера Найта? Мы заберем лучшего хоккеиста на момент выбора. Речь не идёт о какой-то конкретной позиции. Нам нужен лучший игрок, который поможет команде в будущем. Обычно хоккеисту после драфта требуется от трех до пяти лет, чтобы попасть в состав, хотя мы выбираем под 12-м номером. Я хочу выбрать самого перспективного игрока, который поможет нам в будущем. Нам нужны вратари, защитники, центрфорварды. Буду честен с вами, я готов взять игрока любого амплуа. Что касается Найта. Такой вариант возможен, но я не слишком полагаюсь на него», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
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