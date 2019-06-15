Суд продлил задержание младшего сына Максима Соколова на 72 часа

Суд принял решение о продлении задержания Арсения Соколова на 72 часа по ходатайству Следственного комитета, информирует Пятый канал. 15-летнего подростка подозревают в убийстве матери и нанесении ран старшему брату.
Напомним, сначала следователи склонялись к версии, что старший сын, Максим, зарезал мать и пытался покончить с собой. Однако характер ранений юного хоккеиста заставил силовиков усомниться в этом.
У Максима проникающие ранения грудной клетки — задеты лёгкие, двусторонний пневмоторакс, стоят дренажи в обоих лёгких, трахеостомия (трубка в горле) и аппарат ИВЛ. Порез горла с повреждением органов дыхания. Он под препаратами, но в сознании. Состояние стабильно тяжёлое.
Потом Арсений изменил показания. Добавил, что сам бросился добивать брата из мести за маму. Здесь также нашлись нестыковки.
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