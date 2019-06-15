Прохоров: сегодня в НХЛ нормальная игра, 25 лет назад правил фактически не было

Бывший нападающий «Сент-Луис Блюз» Виталий Прохоров сравнил нынешнюю игру в НХЛ с образцами 25-летней давности.



«В наше время бойцы были в каждой команде. Сейчас такого нет, поэтому вообще не имеет смысла сравнивать нынешнюю НХЛ с лигой 90-х. Тогда были не просто бойцы, а очень серьёзные тафгаи. И правила действовали чуть-чуть другие, чем сегодня. Фактически тогда их не было. Сегодня в НХЛ мы видим нормальный хоккей, без грубости, подножек, задержек, так называемых наплечников и «пиджаков» — когда тебе просто руки кладут сверху на плечи и игра не останавливается. Как она не останавливается во время откровенной грубости против хоккеистов.



Сейчас за океаном удаляют за задержку, зацеп. У нас такого не было. Так что сравнивать с временами 25-летней давности не стоит. Не скажу, что сейчас хоккей стал легче. Но он менее грязный, чем тогда», — цитируют Прохорова «Известия».

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