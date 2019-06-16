Кожевников: нашу школу прокатывают за наши же деньги. КХЛ есть о чём подумать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников убеждён, что иностранные клубы КХЛ должны обеспечивать работой российских игроков и тренеров.
«КХЛ идёт навстречу зарубежным клубам, белорусы, например, теперь не считаются легионерами. В такой ситуации будет правильно, если и наши соседи максимальное количество рабочих мест будут отдавать россиянам — и игрокам, и тренерам. Но этого почему-то не происходит, наши рабочие места не защищены, нашу школу прокатывают, часто за наши же деньги. Здесь КХЛ есть о чём подумать.
Посмотрите, та же ситуация с „Куньлунем“. Непонятного финна там сменил непонятный североамериканец Фрейзер, а значит, китайский клуб ждет очередной тяжёлый сезон. Хотя лучший свой результат „Куньлунь“ выдал с российским тренером Юрзиновым-младшим», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
- 16 июня 2019
-
12:25
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
10:59
-
10:36
-
10:15
-
09:58
-
09:35
-
09:15
-
08:58
-
08:32
-
08:09
-
05:03
- 15 июня 2019
-
23:58
-
23:27
-
22:32
-
22:00
-
21:51
-
21:17
-
20:47
-
20:20
-
19:55
-
19:19
-
18:53
-
18:32
-
17:34
-
17:18
-
16:52
-
16:31
-
16:00
-
15:52
-
15:14
-
14:58
-
14:26