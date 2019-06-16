Кожевников: нашу школу прокатывают за наши же деньги. КХЛ есть о чём подумать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников убеждён, что иностранные клубы КХЛ должны обеспечивать работой российских игроков и тренеров.

«КХЛ идёт навстречу зарубежным клубам, белорусы, например, теперь не считаются легионерами. В такой ситуации будет правильно, если и наши соседи максимальное количество рабочих мест будут отдавать россиянам — и игрокам, и тренерам. Но этого почему-то не происходит, наши рабочие места не защищены, нашу школу прокатывают, часто за наши же деньги. Здесь КХЛ есть о чём подумать.



Посмотрите, та же ситуация с „Куньлунем“. Непонятного финна там сменил непонятный североамериканец Фрейзер, а значит, китайский клуб ждет очередной тяжёлый сезон. Хотя лучший свой результат „Куньлунь“ выдал с российским тренером Юрзиновым-младшим», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.