«Флорида» планирует обменять голкипера Раймера
Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» планирует обменять голкипера Джеймса Раймера, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Джордж Ричардс.
Нынешний контракт 31-летнего вратаря с годовым окладом в размере $ 3,4 млн рассчитан до конца сезона-2020/21. В минувшем сезоне Раймер провёл 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 13 побед. Он отражал 92,9% бросков и пропускал 3,09 шайбы в среднем за игру. Джеймс выступает за «пантер» с сезона-2016/17, ранее он защищал цвета «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс».
Ранее сообщалось, что «Флорида» хочет подписать контракт с голкипером «Коламбус Блю Джекетс» Сергеем Бобровским, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом.
Источник: Сергей Бобровский планирует заключить контракт с «Флоридой»
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