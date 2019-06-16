Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Флорида» планирует обменять голкипера Раймера

«Флорида» планирует обменять голкипера Раймера
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» планирует обменять голкипера Джеймса Раймера, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Джордж Ричардс.

Нынешний контракт 31-летнего вратаря с годовым окладом в размере $ 3,4 млн рассчитан до конца сезона-2020/21. В минувшем сезоне Раймер провёл 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 13 побед. Он отражал 92,9% бросков и пропускал 3,09 шайбы в среднем за игру. Джеймс выступает за «пантер» с сезона-2016/17, ранее он защищал цвета «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее сообщалось, что «Флорида» хочет подписать контракт с голкипером «Коламбус Блю Джекетс» Сергеем Бобровским, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом.

Источник: Сергей Бобровский планирует заключить контракт с «Флоридой»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент