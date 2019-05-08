Источник: Сергей Бобровский планирует заключить контракт с «Флоридой»

Журналист The Athletic Аарон Портцлайн, являющийся обозревателем матчей «Коламбус Блю Джекетс», поделился мнением о будущем голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского.

«Ничего не кончено до тех пор, пока не закончено всё. Но, судя по всему, Сергей Бобровский покидает «Коламбус». По сведениям источника, Бобровский просил обмен ещё прошлым летом, но был готов одобрить только определённые команды, а «Коламбус» не смог или не захотел найти подходящий вариант. Сейчас ходят разговоры, что Бобровский планирует заключить контракт с «Флоридой». Любопытно, а что в этом случае «Пантерз» будут делать со своими нынешними вратарями — Роберто Луонго и Джеймсом Раймером.

Я не буду удивлён, если «Блю Джекетс» сделают ему контрактное предложение. Просто на всякий случай. Они являются единственным клубом в лиге, который имеет право заключить с ним контракт сроком на восемь лет. В НХЛ редко используют обмен после заключения контракта, но это шанс для «Коламбуса» отыграть выбор на драфте. Однако ещё предстоит узнать, хочет ли какой-либо клуб лиги заключить максимальный контракт на восемь лет вратарём, которому к моменту начала следующего сезона исполнится 31 год», — приводит слова Портцлайна The Athletic.

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