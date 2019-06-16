Генменеджер «Миннесоты»: у Дамбы всё очень хорошо, как и у Койву

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Пол Фентон рассказал о состоянии травмированного форварда Микко Койву и защитника Мэтта Дамбы.
«У Дамбы всё очень хорошо, как и у Койву. Микко уже начал кататься. Я говорил с ним на чемпионате мира. Ему разрешили встать на коньки. Пока без серьёзных нагрузок, без резких торможений, ускорений и поворотов, но он уже катается. Пусть врачи скажут, успеет Койву восстановиться или нет. Конечно, я бы очень этого хотел, потому что он усилит команду. Думаю, что Микко восстановится.
Не хочу гадать, не мне рассуждать о его здоровье с медицинской точки зрения, но думаю, что парень будет готов, судя по тому, как он тренируется и чего уже добился. Дамба важен для команды не только на льду, но и в раздевалке. Потому что он очень энергичный человек. Заряжает всех вокруг себя. Мы ждём его. Он вернётся и поможет всем нам», — цитирует Фентона официальный сайт лиги.
- 16 июня 2019
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