Величкин: в «Магнитке» ставится только одна задача — победа в Кубке Гагарина

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о планах на предстоящий сезон и поделился мнением о плей-офф НХЛ и прошедшего чемпионата мира по хоккею.

«Все понимают, что в «Магнитке» перед каждым сезоном ставится только одна задача — победа в Кубке Гагарина. И мы стараемся добиться этой цели каждый год. Другое дело, что это спорт, в котором не гарантировано исполнение того, что написано на бумаге. Представьте себе идеальный вариант: владельцы клубов провели селекцию. И распределили места между собой согласно вложенным деньгам. Знаете, в преферансе бывает игра без игры. То есть ты взял карты, что-то говоришь, а вслед за тобой все говорят: «Пас». И ты выиграл. В спорте так не бывает. Тогда бы болельщики не ходили на матчи. И мы видим это на примере НХЛ, где в нынешнем сезоне почти все лидеры регулярного чемпионата вылетели в первом раунде плей-офф. Мы видим это на примере чемпионата мира по хоккею, где Финляндия, на которую никто не ставил, выиграла у Швеции, России и Канады. Прописанного алгоритма победы не существует», — приводят слова Величкина «Известия»