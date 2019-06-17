«Трактор» лишил челябинских депутатов и чиновников VIP-ложи на арене

Городская дума Челябинска лишилась VIP-ложи на ледовой арене «Трактор». На весь будущий сезон ложу выкупил бизнесмен Валерий Бондаренко. Об этом сообщил директор челябинского клуба Борис Видгоф.



«Да, Бондаренко действительно выкупил ложу за 10 млн рублей. Причём в пять раз дороже, чем это стоит на самом деле. Перед нами поставлена задача, чтобы клуб зарабатывал. И это один из способов заработка. Если понадобится, мы найдём для депутатов места. Хотя не вижу ничего страшного в том, что им, если что, придётся платить за такие места», — приводит слова Видгофа URA.ru.



VIP-ложа челябинских депутатов находилась рядом с ложей, где собираются первые лица области. Городской думе она была предоставлена бесплатно. Ею пользовались не только депутаты, но также чиновники мэрии и главы районов. В думе уже выражают недовольство тем, что депутатов лишили престижных мест на трибуне.

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