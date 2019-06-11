Гендиректор «Трактора»: потребности Войнова потянуть не сможем. Не судьба
Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф заявил, что российский защитник Вячеслав Войнов не вернётся в челябинский клуб, воспитанником которого является.
«Мы знаем интересы и потребности Славы, мы просто не сможем его потянуть, к сожалению. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы он играл у нас, но пока не судьба», — цитирует Видгофа ТАСС.
В 2018 году Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. В сезоне-2017/18 СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Минувший сезон хоккеист пропустил.
Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз». Однако российский защитник дисквалифицирован лигой до середины сезона-2019/20.
Войнову вдвое сократили дисквалификацию в НХЛ. Но его всё равно там не ждут
«Лос-Анджелес» уже успел заявить, что россиянин за них играть не будет.
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