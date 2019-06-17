Анисимов — о Черенкове: печально, что профессионалы своего дела уходят так рано

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал новость о кончине бывшего судьи Александра Черенкова, который умер на 53-м году жизни.



«К сожалению, мы потеряли большого друга, профессионала своего дела, который отдал свою жизнь хоккею. Он всегда делился опытом, помогал молодым арбитрам, на него всегда можно было положиться. Печально, что профессионалы такого уровня уходят так рано, он ещё много мог бы сделать для хоккея и семьи», — приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ.

Александр Робертович – судья международных соревнований, на протяжении многих лет работал в качестве главного судьи на матчах КХЛ. Он провёл в лиге 292 матча в качестве главного судьи. Черенков завершил карьеру арбитра в КХЛ по окончании сезона-2014/15. В последние годы Александр Робертович активно трудился на благо развития судейства Федерации хоккея Москвы.