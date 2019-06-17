Карлссон договорился о 8-летнем контракте с «Сан-Хосе» на $ 88 млн

Защитник Эрик Карлссон договорился о новом контракте с «Сан-Хосе». «Шаркс» готовы предложить шведу восьмилетний контракт на общую сумму $ 88 млн, сообщает американский журналист Пьер Лебрюн.

«Мне сказали, что сделка действительно заключена. Контракт рассчитан на восемь лет, более 11 миллионов долларов за сезон. «Акулы» очень старались удержать суперзвезду от попадания на рынок», — написал Лебрюн в «Твиттере».

В сезоне-2018/19 шведский защитник провёл 53 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 45 (3+42) очков при показателе полезности "+6" и 22 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке около 24,5 минут за встречу. В плей-офф на его счету 16 (2+14) баллов в 19 играх. Из-за травмы Эрик также пропустил 29 матчей в регулярке.