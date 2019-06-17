Россиянин Подколзин занял 8-е место в итоговом рейтинге драфта НХЛ по версии TSN
Согласно итоговому рейтингу драфта НХЛ-2019 по версии TSN, первым из новичков будет выбран американский центральный нападающий Джек Хьюз, а вторым уйдёт финский вингер Каапо Какко.
Россиянин Василий Подколзин занимает восьмую позицию в итоговом рейтинге драфта НХЛ-2019 по версии TSN. Право выбора этой строчки принадлежит канадскому клубу «Эдмонтон Ойлерз».
Центральное скаутское бюро НХЛ назвало Подколзина вторым в списке лучших европейских игроков драфта.
В конце апреля Подколзин был выбран шестым в симуляции грядущего драфта Национальной хоккейной лиги по версии TSN. Первым был выбран Хьюз, вторым — Какко, третьим — канадский защитник Боуэн Байрэм.
Подколзин стал первым игроком 2001 года рождения, который дебютировал в КХЛ.
- 17 июня 2019
-
21:52
-
21:25
-
21:04
-
20:18
-
19:59
-
19:18
-
18:23
-
17:52
-
17:26
-
16:59
-
16:49
-
16:26
-
15:57
-
15:34
-
14:49
-
14:28
-
13:50
-
13:16
-
12:45
-
12:04
-
11:48
-
11:38
-
11:00
-
10:37
-
10:25
-
09:52
-
09:27
-
09:00
-
08:23
-
08:13
-
06:35
-
04:11
- 16 июня 2019
-
23:41
-
23:19
-
22:56
Партнерский контент