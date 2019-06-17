«Коламбус» продлил контракт с Хянникяйненом на один год

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» подписал контракт с нападающим Маркусом Хянникяйненом. Новое соглашение рассчитано на один год, зарплата хоккеиста составит $ 750 тыс., сообщает официальный сайт «Блю Джекетс».

В минувшем сезоне в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ 26-летний форвард забросил четыре шайбы, отдал три результативные передачи и заработал две штрафные минуты. В среднем финский нападающий проводил на льду 9 минут 30 секунд.

Подопечные Джона Тортореллы в сезоне-2018/19 дошли до полуфинала Восточной конференции, где проиграли в шести матчах «Бостон Брюинз». В первом раунде «мундиры» обыграли в четырёх встречах победителя регулярного чемпионата — «Тампа-Бэй Лайтнинг».