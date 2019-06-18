Хара: я до сих пор слышу крики и аплодисменты наших болельщиков

Защитник «Бостона» Здено Хара после поражения своей команды в финале Кубка Стэнли от «Сент-Луис Блюз» обратился к болельщикам «Брюинз» и поблагодарил их за поддержку.
«Прошло несколько дней, но я до сих пор слышу крики и аплодисменты наших болельщиков. Я знал, что у нас лучшие фанаты, но не осознавал, насколько вы особенные и замечательные, пока не вышел на лед в пятом матче. Это было невероятно — получить такую поддержку.
Я не мог сдержать слез и был очень рад находиться рядом с товарищами по команде, несмотря на все трудности. Мне довелось испытать потрясающее чувство гордости и чести быть бостонцем. «Брюинз» не смогли достичь главной цели, но мы очень рады, что заставили вас гордиться.
Эта команда игроков и тренеров – особенная. Сложно посчитать, сколько раз по ходу сезона мы правильно реагировали на трудности и принимали вызовы. Мы верим в тяжелую работу. Мы относимся друг к другу с одинаковым уважением. Мы доверяем друг другу и полагаемся друг на друга, но главное — мы любим играть для этого города.
От имени всех игроков и от всего сердца благодарю всех болельщиков за поддержку и преданность. Без вас мы бы не смогли пройти так далеко. Мы вернёмся», – написал Хара на своей странице в «Инстаграме».
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