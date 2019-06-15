Хара — о переломе челюсти: приходилось придумывать способы, как проглотить еду
Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара рассказал, какие неудобства доставлял ему перелом челюсти, полученный в финальной серии Кубка Стэнли.
«Мы делали всё возможное, чтобы подготовиться как следует, чтобы всё получилось. Приходилось придумывать разные способы, как проглотить еду, чтобы поддерживать силы в организме. Пищу разрезали на маленькие кусочки.
Я определённо сумел выйти на другой уровень. Я слышал, что такое случается, но не бывал в ситуациях, когда приходится идти на это. Нынешний плей-офф оказался именно таким. Мне пришлось переступать через себя, и я открыл в себе новые силы и возможности, которые помогли мне справиться», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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