«Трактор» расторг контракт с голкипером Суднициным

Хоккейный клуб «Трактор» и голкипер Александр Судницин прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте команды.

«Трактор» поблагодарил Судицина за совместную работу и пожелал игроку успехов в дальнейшей карьере.



Судницин присоединился к «Трактору» летом 2018 года, подписав контракт на два сезона. В составе чёрно-белых голкипер провёл 24 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги с коэффициентом надёжности 2.46. В играх плей-офф Александр сыграл 2 встречи с показателем 2.48.

Игрок был признан лучшим вратарём Высшей хоккейной лиги сезона-2010/11. В составе ярославского «Локомотива» он стал бронзовым призёром КХЛ — 2016/17. Судницин также выступал за нижнекамский «Нефтехимик».