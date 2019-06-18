«Трактор» расторг контракт с голкипером Суднициным
Хоккейный клуб «Трактор» и голкипер Александр Судницин прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте команды.
«Трактор» поблагодарил Судицина за совместную работу и пожелал игроку успехов в дальнейшей карьере.
Судницин присоединился к «Трактору» летом 2018 года, подписав контракт на два сезона. В составе чёрно-белых голкипер провёл 24 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги с коэффициентом надёжности 2.46. В играх плей-офф Александр сыграл 2 встречи с показателем 2.48.
Игрок был признан лучшим вратарём Высшей хоккейной лиги сезона-2010/11. В составе ярославского «Локомотива» он стал бронзовым призёром КХЛ — 2016/17. Судницин также выступал за нижнекамский «Нефтехимик».
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