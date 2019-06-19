Стал известен тренерский штаб Владимира Крикунова в московском «Динамо»

Сегодня, 19 июня 2019 года, состоялся совет директоров АНО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва», информирует пресс-служба клуба.
На совещании были утверждены тренерские штабы всех трёх команд бело-голубых: «Динамо» Москва (КХЛ), «Динамо» Тверь (ВХЛ) и «Динамо» (МХЛ).
На посту главного тренера «Динамо» (Москва) продолжит работу Владимир Крикунов. Старшим тренером назначен Юрий Бабенко. В состав тренерского штаба также вошли тренеры Владимир Воробьёв и Андрей Скопинцев, тренер вратарей Виталий Еремеев, тренеры по физподготовке Иван Скобрев и Филипп Арзамазов и тренер-реабилитолог Евгения Храмова.
Главным тренером команды «Динамо» (Тверь) утверждён Сергей Орешкин, старший тренер – Анатолий Антипов, тренеры – Евгений Сыченко и Андрей Заболотнев, тренер вратарей – Антон Зеленов, тренер по физподготовке – Дмитрий Попов.
Молодёжную команду «Динамо» возглавит Ярослав Люзенков. В тренерский штаб вошли старший тренер Эдуард Волков, тренеры Дмитрий Субботин и Андрей Шефер, тренером вратарей назначен Ильдар Давыдов.
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