Владимир Крикунов продолжит работу с «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов продолжит работу с командой. Об этом сообщил председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.



«Крикунов продолжит работу с командой в следующем сезоне», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Крикунов возглавил команду в ходе сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера Владимира Воробьёва. Под его руководством команда заняла пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые обыграли «Йокерит» в первом раунде плей-офф КХЛ со счётом 4-2, после чего проиграли будущему обладателю Кубка Гагарина — ЦСКА со счётом 1-4.

По окончании сезона специалист сообщил, что готов продолжать работу на посту главного тренера московского клуба.