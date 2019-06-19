Кровопусков: банк ВТБ на три года остаётся генеральным спонсором «Динамо»

Генеральный директор ХК «Динамо» (Москва) Евгений Кровопусков подвёл краткие итоги заседания совета директоров клуба.

«Сегодня на совете директоров было рассмотрено 25 вопросов. Основополагающий вопрос был по бюджету клуба, рассмотрены основные параметры бюджета. Он будет сбалансированным. У нас есть основные спонсоры. С банком ВТБ одобрено соглашение на три года, они остаются нашим генеральным спонсором.

Также были рассмотрены вопросы комплектования команды и тренерского штаба. В ближайшие часы увидим официальную информацию. Также был утверждён генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов, всем известный по работе в КХЛ. Надеюсь, что всегда смогу на него опираться. Посмотрим, какой тандем получится», — сказал Кровопусков.