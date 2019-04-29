Кровопусков: бюджет «Динамо» будет увеличен, цель — Кубок Гагарина

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков обозначил задачу, стоящую перед клубом в следующем сезоне.



«Какая цель может стоять перед клубом? Как у любой команды – Кубок Гагарина. Только выигрыш Кубка. Бюджет «Динамо» будет увеличен. Насколько сильно, на данный момент останется коммерческой тайной, но бюджет станет больше.



С игроками идёт переговорный процесс, давайте сейчас подождём. Буквально через 15 дней всё будет объявлено – и состав команды, и тренерский штаб. 30 апреля контракты у ребят заканчиваются, поэтому идёт кропотливая оперативная работа. Заявка в КХЛ на участие в турнире сдана.



Сейчас клубу передаются официальные информационные ресурсы, после 15 мая «Динамо» будет передана база в долгосрочную аренду. Всё у нас идёт в стандартном рабочем режиме. Ничего не рушится, ничего не ломается», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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