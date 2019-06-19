Драфт юниоров НХЛ — 2020 пройдёт в Монреале

Церемония драфта Национальной хоккейной лиги в 2020 году состоится в Монреале, сообщает пресс-служба лиги.



Монреаль примет драфт в 27-й раз в истории и впервые с 2009 года. Мероприятие состоится 26 и 27 июня.



В этом году церемония драфта юниоров пройдёт в Ванкувере (21 и 22 июня). Преддрафтовый рейтинг возглавил американский нападающий Джек Хьюз, удачно отыгравший на ЧМ-2019, форвард Каапо Какко — второй. В лидерскую десятку из россиян попал только форвард Василий Подколзин, занявший шестую строчку. В первую тридцатку вошли Егор Афанасьев (24) и Илья Николаев (28).

Топ-10 рейтинга драфта НХЛ



1. Джек Хьюз (н)

2. Каапо Какко (н)

3. Боуэн Байрам (з)

4. Алекс Таркотт (н)

5. Дилан Казинс (н)

6. Василий Подколзин (н)

7. Мэттью Болди (н)

8. Пейтон Кребс (н)

9. Коул Кофилд (н)

10. Тревор Зеграс (н)