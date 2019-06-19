Кого выберут под первым номером на драфте юниоров НХЛ?

21-22 июня в Ванкувере на домашней арене «Ванкувер Кэнакс» пройдёт 57-й драфт Национальной хоккейной лиги.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кого выберут под первым номером на драфте юниоров НХЛ?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Преддрафтовый рейтинг возглавил американский нападающий Джек Хьюз, удачно отыгравший на ЧМ-2019, форвард Каапо Какко — второй. В лидерскую десятку из россиян попал только форвард Василий Подколзин, занявший шестую строчку. В первую тридцатку вошли Егор Афанасьев (24) и Илья Николаев (28).

Топ-10 рейтинга драфта НХЛ:

1. Джек Хьюз (н)

2. Каапо Какко (н)

3. Боуэн Байрам (з)

4. Алекс Таркотт (н)

5. Дилан Казинс (н)

6. Василий Подколзин (н)

7. Мэттью Болди (н)

8. Пейтон Кребс (н)

9. Коул Кофилд (н)

10. Тревор Зеграс (н).

Каапо Какко — лучший новичок чемпионата Финляндии — 2018/19