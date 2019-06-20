Андрей Василевский выиграл приз лучшему голкиперу сезона в НХЛ

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.

«Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — впервые достался российскому голкиперу «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому. Его соперниками в борьбе за награду были голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер и вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп.

В прошлом сезоне обладателем трофея стал голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне. Для самого Василевского это было второе попадание кряду в тройку финалистов. Он — второй россиянин в истории, победивший в этой номинации, после Сергея Бобровского.

Василевский стал лучшим вратарём в регулярном сезоне НХЛ по победам (39). Второе место занял голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский (37), тройку лучших замкнул вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен (36).