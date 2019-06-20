Уильямс: все думают, что Овечкин остановится, но этого не происходит

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Все думают, что он вот-вот остановится, но этого до сих пор не происходит. Ови пару лет назад забил в районе 30 голов, что всё равно круто, и тогда все стали потирать руки. Но не тут-то было! Он вернулся и снова забил 50. Я не знаю, чем для него это в итоге закончится, но… Это просто парень, который очень любит забивать.



Да вы что, Ови не приехал в Вегас? Ох, мне его уже не хватает. Этот парень — душа компании. Он умеет хорошо проводить время. Как на льду, так и вне его», — приводит слова ветерана официальный сайт НХЛ.



Уильямс играл вместе с Овечкиным в «Вашингтоне» с 2016 по 2018 год.

Василевский, Кучеров и Овечкин — в первой символической сборной НХЛ