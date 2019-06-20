Василевский, Кучеров и Овечкин — в первой символической сборной НХЛ
В Лас-Вегасе завершилась церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2018/19. Были определены две символические сборные сезона.
В первую сборную вошли: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс»), Марк Джиордано («Калгари Флэймз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Во вторую команду попали: Бен Бишоп («Даллас Старз»), Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Брэд Маршан («Бостон Брюинз») и Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»).
Василевский с «Везиной», Кучеров — с «Хартом»! Как прошло вручение призов НХЛ
Русским игрокам не было равных в этом сезоне НХЛ.
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