Дамир Жафяров продлил контракт с «Торпедо»

«Торпедо» в официальном «инстаграме» клуба объявило о продлении контракта с нападающим Дамиром Жафяровым. Новое соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до окончания следующего сезона, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

В минувшем регулярном сезоне Жафяров сыграл 59 матчей и набрал 30 (13+17) баллов при показателе полезности "+3". В семи матчах плей-офф российский форвард забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи при полезности "-1".

За карьеру в лиге форвард также выступал за такие клубы, как новокузнецкий «Металлург», ЦСКА, «Сибирь» и «Адмирал». В общей сложности Дамир принял участие в 346 матчах, в которых забросил 55 шайб и сделал 57 голевых передач при полезности «+7».