Дамир Жафяров продлил контракт с «Торпедо»
«Торпедо» в официальном «инстаграме» клуба объявило о продлении контракта с нападающим Дамиром Жафяровым. Новое соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до окончания следующего сезона, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.
В минувшем регулярном сезоне Жафяров сыграл 59 матчей и набрал 30 (13+17) баллов при показателе полезности "+3". В семи матчах плей-офф российский форвард забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи при полезности "-1".
За карьеру в лиге форвард также выступал за такие клубы, как новокузнецкий «Металлург», ЦСКА, «Сибирь» и «Адмирал». В общей сложности Дамир принял участие в 346 матчах, в которых забросил 55 шайб и сделал 57 голевых передач при полезности «+7».
КХЛ расторгла контракты Жафярова, Сен-Пьера и ещё трёх игроков с «Адмиралом»
- 21 июня 2019
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