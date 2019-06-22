Тренер «Шаркс» — о новых правилах: нам надо научиться работать в новых условиях

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур прокомментировал изменения в правилах, которые вступают в силу со следующего сезона Национальной хоккейной лиги.

«Все хотят, чтобы счёт был справедливым, а сама игра проходила строго по правилам. Нам надо научиться работать в новых условиях, но мы движемся к тому, чтобы исход каждого матча был честным. И при этом лига не сбивает игру с ритма. Это главное», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.

Начиная с сезона-2019/20 будет изменено правило использования видеопросмотра и случаев подачи запроса со стороны тренерского штаба. Ранее тренеры имели возможность подать запрос только на офсайд и блокировку вратарю. Отныне они смогут подать запрос на моменты во время атаки соперника, которые должны были привести к остановке встречи, но не привели из-за ошибки судьи.