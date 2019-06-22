Блэшилл: нравится, что нельзя вместо двух минут удалить игрока на пять

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал изменения в правилах, которые вступают в силу в Национальной хоккейной лиге со следующего сезона.

«Нет сомнений, что протестов будет меньше. У каждого тренера свое видение стопроцентного нарушения. Теперь нам всем надо будет прийти в этом вопросе к общему знаменателю. Думаю, количество протестов уменьшится.

Мне нравится, что нельзя вместо двух минут удалить игрока на пять. В НХЛ редко удаляют на пять минут. Все будут только рады возможности отменить такое наказание, если оно было назначено по ошибке», — цитирует Блэшилла официальный сайт НХЛ.

Арбитры обязаны будут просматривать видео перед принятием решения о большом штрафе. При решении о двойном малом штрафе либо малом штрафе это не будет обязательным.