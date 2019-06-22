Шесть россиян выбраны во втором раунде драфта НХЛ — 2019

Клубы Национальной хоккейной лиги во втором раунде драфта-2019 выбрали шестерых россиян: вратаря Петра Кочеткова, нападающих Владислава Фирстова, Егора Афанасьева, Никиту Александрова и защитников Артемия Князева, Никиту Охотюка.
Результаты второго раунда драфта НХЛ — 2019
32. «Оттава» — форвард Шейн Пинто
33. «Лос-Анджелес» — форвард Артур Калиев
34. «Филадельфия» — форвард Бобби Бринк
35. «Детройт» — защитник Антти Туомисто
36. «Каролина» — вратарь Пётр Кочетков
37. «Оттава» — вратарь Мадс Сёгард
38. «Эдмонтон» — форвард Рафаэль Лавуа
39. «Анахайм» — защитник Джексон Лакомб
40. «Ванкувер» — форвард Нильс Хёгландер
41. «Вегас» — защитник Кейлен Корчак
42. «Миннесота» — форвард Владислав Фирстов
43. «Чикаго» — защитник Алекс Власик
44. «Каролина» – форвард Джеймесон Риз
45. «Нэшвилл» — форвард Егор Афанасьев
46. «Монреаль» — защитник Джейден Страбл
47. «Колорадо» — защитник Дрю Хеллесон
48. «Сан-Хосе» — защитник Артемий Князев
49. «Рейнджерс» — защитник Мэттью Робертсон
50. «Лос-Анджелес» — форвард Самуэль Фагемо
51. «Виннипег» — защитник Симон Лундмарк
52. «Флорида» — защитник Владислав Колячёнок
53. «Торонто» – форвард Ник Робертсон
54. «Детройт» — форвард Роберт Мастросимоне
55. «Сан-Хосе» — форвард Диллон Хэмэлиук
56. «Вашингтон» — форвард Бретт Лисон
57. «Айлендерс» — защитник Сэм Болдюк
58. «Рейнджерс» — форвард Карл Хенрикссон
59. «Миннесота» — вратарь Хантер Джонс
60. «Детройт» — защитник Альберт Юханссон
61. «Нью-Джерси» — защитник Никита Охотюк
62. «Сент-Луис» — форвард Никита Александров
- 22 июня 2019
-
21:40
-
20:56
-
20:36
-
20:15
-
19:44
-
19:27
-
19:10
-
18:47
-
17:45
-
17:32
-
16:58
-
16:21
-
15:54
-
14:53
-
14:36
-
13:43
-
13:35
-
13:20
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:36
-
11:15
-
11:05
-
10:51
-
10:31
-
10:17
-
09:55
-
09:30
-
09:15
-
08:55
-
08:31
-
08:15
-
08:02
-
06:08