Вратарь «Локомотива» Коновалов выбран «Эдмонтоном» под 85-м номером

Лучший новичок КХЛ в сезоне-2018/19, вратарь «Локомотива» Илья Коновалов, на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года выбран клубом «Эдмонтон Ойлерз» в третьем раунде под 85-м номером.



20-летнего голкипер в сезоне-2018/19 он провёл 45 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, пропуская в среднем 1,89 шайбы и отражая 93% бросков.

В первом раунде драфта НХЛ выбрано 13 канадцев, девять американцев, четыре шведа, трое финнов, один немец и единственный россиянин — Василий Подколзин. Игрок из системы СКА был выбран «Ванкувер Кэнакс».

Во втором раунде клубы Национальной хоккейной лиги выбрали шестерых россиян: вратаря Петра Кочеткова, нападающих Владислава Фирстова, Егора Афанасьева, Никиту Александрова, защитников Артемия Князева и Никиту Охотюка.