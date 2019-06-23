Белорус Колячонок — о драфте юниоров НХЛ: просто ждал, кто в меня поверит

Белорусский защитник Владислав Колячонок поделился впечатлениями от драфта юниоров НХЛ. Воспитанник минского «Динамо» был выбран «Флоридой Пантерз» во втором раунде драфта.

«Очень счастлив стать частью „Флориды“. Во время драфта старался много не думать, а просто ждал, кто выберет меня, кто в меня поверит. И я счастлив, что таким клубом стала „Флорида“.



Переезд в Северную Америку оказался очень полезным и хорошим опытом. Меня обменяли во „Флинт“ из „Лондона“, в этом сезоне я много времени проводил на площадке в сложных ситуациях. Мне кажется, именно обмен стал ключевым событием в моей жизни, благодаря которому я оказался здесь», — цитирует Колячонка официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.