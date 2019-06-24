Фер: Кубок мира — отдельный турнир. Его нельзя считать заменой Олимпиады

Глава профсоюза НХЛ Дональд Фер сообщил, что лига планирует ввести Кубок мира в календарь на постоянной основе.



«Надеюсь, что у нас будет соглашение о создании долгосрочного графика международных соревнований, который будет включать в себя Кубки мира по хоккею. Это отдельное мероприятие. Его нельзя рассматривать как конкуренцию или замену Олимпийским играм.



Был ряд обсуждений, но их нельзя назвать официальными переговорами. Не знаю, чем всё закончится. Этот вопрос лучше задавать не ранее середины августа. Если бы всё зависело только от меня, то соглашения удалось бы достичь гораздо раньше. Вопрос в том, сумеем ли мы найти компромисс по всем промежуточным частям. Что касается Олимпиады, то я бы предпочёл возвращение игроков НХЛ», — приводит слова Фера AP.

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