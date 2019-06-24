Гиматов: Цулыгин — современный тренер. Он спокоен в игре, грамотно рассуждает

Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов поделился мнением о наставнике команды Николае Цулыгине и атмосфере на арене в Уфе.
«От того, что в «Салавате» работает тренер из твоего родного города, приходят в голову лёгкие мысли. В то же время никто не будет давать тебе никаких привилегий, потому что это большой спорт. Если игрок думает, что местный тренер будет давать ему дорогу, то он ошибается. Конечно, хочется, чтобы в клубе было больше уфимских специалистов. Цулыгин спокоен в игре, грамотно рассуждает и он просто современный тренер.
Я никогда не играл в такой атмосфере, когда ты проигрываешь, а стадион стоит и хлопает тебе. Особый заряд энергии дали сейвы Метсолы, когда он несколько раз шайбу с линии ворот вытаскивал. Это просто сумасшествие какое-то, как он это сделал, мы до сих пор понять не можем. Все уже давно поняли, что Юха – сильный вратарь. Но когда он отразил тот самый бросок, достал шайбу с линии, трибуны хлопали и показали на кубе его жену, она там чуть ли не плакала, держалась за голову, в её взгляде были видны слова благодарности. Не просто так он сейчас подписал контракт на три года. Это всё останется в сердцах его семьи», — цитирует Гиматова «Горобзор».
- 24 июня 2019
-
10:18
-
09:51
-
09:35
-
09:08
-
08:45
-
08:35
-
08:20
-
02:10
- 23 июня 2019
-
23:54
-
23:02
-
22:53
-
22:33
-
21:47
-
21:25
-
20:46
-
20:18
-
19:48
-
19:17
-
18:49
-
18:22
-
17:54
-
17:12
-
16:39
-
16:26
-
15:30
-
15:08
-
14:53
-
14:25
-
14:20
-
13:59
-
13:26
-
13:10
-
12:45
-
12:20
-
12:00