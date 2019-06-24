Гиматов: Цулыгин — современный тренер. Он спокоен в игре, грамотно рассуждает

Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов поделился мнением о наставнике команды Николае Цулыгине и атмосфере на арене в Уфе.



«От того, что в «Салавате» работает тренер из твоего родного города, приходят в голову лёгкие мысли. В то же время никто не будет давать тебе никаких привилегий, потому что это большой спорт. Если игрок думает, что местный тренер будет давать ему дорогу, то он ошибается. Конечно, хочется, чтобы в клубе было больше уфимских специалистов. Цулыгин спокоен в игре, грамотно рассуждает и он просто современный тренер.



Я никогда не играл в такой атмосфере, когда ты проигрываешь, а стадион стоит и хлопает тебе. Особый заряд энергии дали сейвы Метсолы, когда он несколько раз шайбу с линии ворот вытаскивал. Это просто сумасшествие какое-то, как он это сделал, мы до сих пор понять не можем. Все уже давно поняли, что Юха – сильный вратарь. Но когда он отразил тот самый бросок, достал шайбу с линии, трибуны хлопали и показали на кубе его жену, она там чуть ли не плакала, держалась за голову, в её взгляде были видны слова благодарности. Не просто так он сейчас подписал контракт на три года. Это всё останется в сердцах его семьи», — цитирует Гиматова «Горобзор».

«Мне было нелегко, но интересно». Цулыгин – о сезоне в «Салавате» Николай Цулыгин рассказал о своём дебюте в качестве главного тренера топ-клуба КХЛ.