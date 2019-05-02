«Мне было нелегко, но интересно». Цулыгин – о сезоне в «Салавате»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин отработал на столь серьёзном посту лишь первый сезон, но уже добился приличного успеха, дойдя вместе с командой до финала Восточной конференции. Уроженец Уфы в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» рассказал, как справлялся с давлением, выстраивал отношения с хоккеистами и проводил работу над ошибками.

«Салават Юлаев» подписал новый контракт с Николаем Цулыгиным

«Особенно мне понравилось, как ребята отыграли в плей-офф»

— Как лично вы оценили бы завершившийся для «Салавата Юлаева» сезон?

— Естественно, всегда хочется большего. Но сезон, считаю, получился неплохим. Особенно мне понравилось, как ребята отыграли в плей-офф, удачно провели матчи. Самое главное даже не факт завоёванных бронзовых медалей, а то, что людям понравилась наша игра. Мы привлекли к себе много внимания, болельщики ходили на хоккей и были довольны. Это здорово.



— Что нового почерпнули для себя как тренер, дебютировавший в КХЛ?

— Сложно сказать, так как есть много всяких мелких деталей. В целом, всё прошло ровно, но порой, повторюсь, были определённые нюансы, которые я не замечал. Но мы начали активно работать, вникать в каждую мелочь.

— Сложно сходу начинать работать в топ-клубе?

— Лёгкой работы нигде не бывает. Тем более в топ-клубе, когда перед тобой стоят высокие задачи и ты понимаешь, что их надо выполнять. Важно идти к намеченной цели, так как не всегда всё для тебя складывается хорошо. Скажу так: мне было нелегко, но интересно.



— Сейчас понимаете, какие ошибки были допущены?

— Определённый анализ мы провели, но впереди ещё много работы в этом плане. По сезону можно сказать, что у нас после первого и второго месяца немного не получались правильные тренировки между играми. Игры шли подряд, я считаю, что мы немного не доработали. Потом многое изменили, объяснили ребятам, что к чему. Это помогло.

Лёгкой работы нигде не бывает. Тем более в топ-клубе, когда перед тобой стоят высокие задачи и ты понимаешь, что их надо выполнять.

«Все работали в полную силу, никто не приходил просто потусоваться»

— Вам удалось найти общий язык с коллективом уже в плей-офф или никаких проблем не было и в регулярке?

— Серьёзных проблем не было. Конечно, совсем уж ровным путь не назовёшь, в любом мужском коллективе бывают споры. Но в споре рождается истина, поэтому я считаю, что проблем в регулярке не было.



— Вы общались с каждым игроком лично или собирали всех, включая легионеров, и организовывали специальные собрания?

— Мы использовали все методы. Было и личное общение, с некоторыми разговаривали вообще индивидуально. Случалось и такое, что общались с тройками, со связками. Мы открыто разговаривали с ребятами, полностью всё им рассказывая. Все должны были всё понять, выслушать и высказать своё мнение. Вот такой у нас комплексный и разнообразный подход.



— Приятно, что костяк команды просил у руководства республики оставить вас главным тренером?

— Если ребята просят, значит, им нравится работать с нами. Речь не только обо мне, а обо всём тренерском штабе. Приятно создавать хороший коллектив, обстановку. Когда ребята приходят и с удовольствием работают на тренировке. Причём, все работали в полную силу, никто не приходил просто потусоваться. Дай бог продолжать в том же духе и улучшать всё это.



— Согласны с тем, что «Салават» тащило первое звено, а вот остальные тройки могли бы сыграть лучше?

— Знаете, чтобы играло одно звено, другие тоже должны ему помогать. Просто так ничего не бывает. Не может одно звено играть, а все остальные ничего не делать. Каждый выполнял свою роль, у каждого была своя обязанность. Кому надо было не пропускать – не пропускали, кому надо было забивать – забивали. Понятно, что хочется, чтобы все играли как можно лучше. Надо сделать ещё шаг вперёд, но не всегда это получается.

Не может одно звено играть, а все остальные ничего не делать. Каждый выполнял свою роль, у каждого была своя обязанность.

«Мы были спокойны за Метсолу»

— Правда ли, что в первом звене практически всё зависит от Умарка, который является главным креативщиком?

— Смотря в каких моментах. Когда надо было отдать на пустые ворота – решал Умарк. Когда надо было забить и попасть в эти ворота или простой реализовать выход один на один – забивал Кемппайнен. Когда надо было затащить шайбу, сохранять её в углах, чтобы Умарк мог отдать передачу, – свою работу делал Хартикайнен. Поэтому я считаю, что важна взаимозаменяемость и понимание друг друга. Каждый знает свою роль и понимает, что делает.



— Когда у Умарка была беременная жена, швед постоянно уезжал и практически не думал о хоккее, это сильно влияло на игру «Салавата»?

— У человека были личные проблемы. Каждый понимает, что если у тебя в семье не всё нормально, то и игра не будет нормальной. Поэтому мы приняли решение помочь Линусу, чтобы он разобрался в семье и потом с полной самоотдачей играл в клубе. Все ребята отнеслись к этому правильно и с пониманием. У каждого бывают тяжёлые моменты в семье. У нас коллектив, мы должны помогать друг другу не только на льду, но и в жизни. Естественно, Линуса не хватало. Но, повторюсь, все ребята отнеслись к этому правильно. Нашлись лидеры, которые выступили на месте Умарка.

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— Чего вам не хватило в серии с «Авангардом»? Только физики или чего-то ещё?

— Каждый матч получился особенным и складывался по-разному. Я считаю, что в первую очередь нам не хватило двух центральных нападающих в первой игре. Играли неплохо, но эта нехватка чувствовалась. Кадейкин заболел, Бурмистров был дисквалифицирован. Считаю, что первая встреча нашей серии многое определила. У нас был хороший шанс выиграть этот матч, но, к сожалению, мы не смогли его вытащить, в конце немного дотерпеть. Всё могло повернуться по-другому, но мы всё пересмотрим и сделаем выводы.



— Метсола провёл фантастический плей-офф. В чём главный секрет успеха миниатюрного финского голкипера?

— Мы же не просто так брали Метсолу в команду. Юха играл в КХЛ, выступая за «Амур», но мы уже знали сильные стороны этого вратаря. Узнавали, как он играл в Финляндии. У Юхи отличный потенциал. Несмотря на небольшой рост, он всё это компенсирует за счёт движения, понимания, чтения игры. Мы были спокойны за Метсолу.

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«Не зря Хартикайнен выдал свой лучший сезон в КХЛ»

— После подписания нового контракта с Уфой у другого финна — Теэму Хартикайнена — открылось второе дыхание. Игра Теэму вас приятно удивила?

— Если сравнить с тем годом, когда он вышел после травмы и ему было тяжело, и с нынешним, то видна разница. Тогда Теэму мог сыграть лучше, в этом году финн прилично прибавил. Не зря Хартикайнен выдал свой лучший сезон в КХЛ. Причём, как по очкам в регулярке, так и по очкам в плей-офф. Хартикайнен сделал шаг вперёд. Но, повторюсь, в прошлом году после травмы ему было сложно вернуться. Теэму старался, пахал, но не всё получалось. Сейчас Хартикайнен, повторюсь, сделал рывок вперёд. Надеемся, что с этим багажом он пойдёт в следующий сезон.

— Не пытались повлиять на Хартикайнена в его постоянных стычках с Емелиным в серии с омичами?

— Таков плей-офф. Два характера бились друг с другом, тут уж кто кого. Как я мог повлиять? Только поддержать своего игрока, чтобы он держал удар. Если было надо, Теэму тоже атаковал, но не забывал набирать очки, играл в нападении. Разрушать всегда легче, чем созидать. Думаю, что Хартикайнену было тяжелее, чем Емелину. Мы радовались за нашего игрока, что он может вести такую хорошую борьбу.

Не зря Хартикайнен выдал свой лучший сезон в КХЛ. Причём, как по очкам в регулярке, так и по очкам в плей-офф. Хартикайнен сделал шаг вперёд.

— Новое руководство юлаевцев, помимо Хартикайнена, уже сделало несколько важных шагов и переподписало Кугрышева, Арзамасцева. Вы с гендиректором Александром Курносовым постоянно в тесном контакте?

— Да, естественно. Мы советуемся по всем игрокам, разговариваем вместе перед подписанием хоккеистов, обсуждаем их. Все шаги мы делаем коллегиально, принимаем решения сообща. У нас налажена коммуникация, что очень важно.



— Команду покинул Йоонас Кемппайнен. Это серьёзная потеря?

— Йоонас был первым центром нашей команды, лидер первой тройки. Не сказать, что Кемппайнен был индивидуально самым сильным среди наших центральных нападающих, но, как я говорил, хоккеисты первой тройки хорошо дополняли друг друга. Есть небольшая разочарованность, что у нас распадётся эта тройка, но мы будем искать нового человека. Тот же Кемппайнен, когда его брали из «Сибири», не был тем, кем является сейчас. Это был трудяга, хороший рабочий нападающий. Но Йоонаса сложно было назвать забивным и звёздным форвардом.

Кемппайнен переходит из «Салавата» в СКА. Как так получилось? В Уфе ему предложили увеличение зарплаты. Но финн всё равно выбрал Питер.

«Не скажу, что звено Кадейкина — это чисто чекеры»

— Чекерское звено Кадейкина – ещё одно открытие «Салавата» образца сезона-2018/19. Как формировалась эта тройка?

— По сезону мы пробовали ребят в разных сочетаниях. В итоге нам понравилось именно эта тройка. До этого пробовали Кадейкина в другом звене и Жарков играл с другими центральными. Но в итоге пришли к такому варианту. Думаю, что ребята тоже нравится друг с другом играть. Но я не скажу, что это чисто чекеры. Чекеры – это люди, которые выходят, дерутся. Наши же ребята именно отрабатывали, помогали и забрасывали важные шайбы, когда это было нужно. Играли последние минуты, нейтрализовывали лучшие тройки соперников. При этом делая это за счёт игры, а не каких-то силовых качеств.

— Поговаривают, что Жарков, играющий в тройке с Кадейкиным, один из главных лидеров как на льду, так и в раздевалке. Это правда?

— Да, Жарков – один из наших лидеров. Абсолютно с вами соглашусь. Не зря он является альтернативным капитаном. Когда у нас кто-то получал травму – Бурдасов, Панин или Умарк – ответственность на себя брал Жарков. Володя здорово поддерживает ребят. Самое главное, что он выходит на лёд и подаёт всем пример, как надо отрабатывать, играть на полную катушку. У Жаркова есть шикарный опыт игры в ЦСКА. Игрок вышел на новый для себя уровень.



— Сильно сказывалась травма Бурдасова или вы этого особо не замечали?

— Это человек, который всегда играл на завершении. С шикарным броском, много шайб в его активе. При игре в большинстве нам, возможно, как раз не хватило броска Антона. Хорошо, что нашлись ребята, которые смогли каким-то образом заменить его. Травма – это всегда плохо. Тем более когда ты теряешь лидера в плей-офф.



— Напоследок хочу спросить следующее: что ждать от «Салавата» в сезоне-2019/20? Какую игру будете ставить команде?

— Естественно, ждать побед. Мы сами себе доказали, что можем играть хорошо. Особенно, в плей-офф. Главное, снова отмечу, что мы смогли привести болельщика на трибуны, помочь зрителю смотреть хоккей. Хотелось бы продолжить активно работать в этом направлении, чтобы так было весь сезон. Хочется, чтобы у нас были не только победы, но и интересная игра, полная самоотдача всех хоккеистов.