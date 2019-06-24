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«Торонто» близок к подписанию нового контракта с Юнссоном

«Торонто» близок к подписанию нового контракта с Юнссоном
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Андреас Юнссон в ближайшее время подпишет новый контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает в своём «твиттере» известный инсайдер Даррен Дрегер.

По его информации, 24-летний швед заключит контракт на четыре года с зарплатой от $ 3,25 до 3,5 млн.

В минувшем сезоне скандинавский хоккеист принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 20 заброшенных шайб и 23 результативные передачи при показателе полезности «+14» и 32 минутах штрафа. В плей-офф Юнссон набрал 4 (1+3) балла в семи играх. Кроме того, он заработал показатель полезности «-4».

Ранее «Торонто» обменял опытного нападающего Патрика Марло в «Каролину Харрикейнз», тем самым разгрузив платёжную ведомость. Приоритетной целью для канадского клуба станет подписание нового контракта с форвардом Митчеллом Марнером.

Суббэн стал «дьяволом», Марло на полпути в «Сан-Хосе». Время обменов в НХЛ
Россияне ещё поучаствуют в крупных сделках. «Торонто» ищет варианты для Зайцева, а «Вегасу» особо не нужен Гусев.
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