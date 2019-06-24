Экс-тренер СКА: не будь Подколзин на контракте, его бы выбрали ещё выше

Бывший главный тренер СКА и молодёжной сборной России Рафаил Ишматов прокомментировал результат драфта НХЛ для нападающего Василия Подколзина. Российский нападающий выбран под 10-м номером «Ванкувер Кэнакс».
«Возможно, не будь Подколзин на контракте, его бы выбрали под ещё более высоким номером. Всё-таки большинство клубов НХЛ предпочитает выбирать на драфте тех, кого можно забрать прямо сейчас или в крайнем случае через год. Думаю, «Ванкувер» в будущем всерьёз рассчитывает на Василия, так что сейчас ему нужно просто закрепиться в составе СКА, проявить себя в КХЛ и привыкнуть к взрослому хоккею. И тогда он будет более готовым к игре за океаном», — цитируют Ишматова «Известия».
Первым номером драфта стал американский форвард Джек Хьюз — его выбрал «Нью-Джерси Дэвилз».
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