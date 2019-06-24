Секач: КХЛ находится на правильном пути, её уровень растёт каждый год

Чешский нападающий ХК ЦСКА Иржи Секач положительно оценил рост уровня КХЛ в последние годы.
«Хочу отметить, что лига растет каждый год. Конечно, неприятно, что КХЛ покидают такие команды, как Новокузнецк, «Слован», «Лада». Знаю, что в России очень негативно восприняли новость о том, что «Металлург» и «Лада» были исключены из КХЛ. С другой стороны, я уверен, что клубы получат еще шансы вернуться в лигу.
Также хочу отметить, что вырос уровень судейства. Судейские ошибки бывают не только в КХЛ, но даже и в НХЛ. Поэтому, могу сказать, что КХЛ находится на правильном пути», — цитирует Секача AllHockey.Ru.
27-летний хоккеист выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2016 года. Три сезона чех провёл в составе ХК «Ак Барс», после чего перебрался в ХК ЦСКА.
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