«Миннесота» продлила контракт с защитником Хантом
«Миннесота Уайлд» подписала новый двухлетний двусторонний контракт с защитником Брэдом Хантом. По новому соглашению годичный оклад хоккеиста составит $ 700 тыс., сообщает официальный сайт клуба.
Сезон-2018/19 Хант начинал в составе «Вегас Голден Найтс». В 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 7 (2+5) очков, после чего перебрался в «Миннесоту». За «Уайлд» Брэд провёл 29 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков при коэффициенте полезности «–5».
Ранее 30-летний канадец выступал в составе «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Нэшвилл Предаторс».
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