Марло: думаю, смогу выступать и после этого сезона

Форвард Патрик Марло считает, что, несмотря на свой возраст, способен играть в Национальной хоккейной лиге и после сезона-2019/20.

«Посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас это предмет переговоров между моими представителями и «Каролиной».

Думаю, смогу выступать и дальше после этого сезона. Я всё ещё чувствую себя достаточно хорошо и могу приносить пользу команде. Прошлый год не был очень хорошим по моим стандартам (37 (16+21) очков), поэтому я с нетерпением жду, чтобы доказать, что это можно исправить», — приводит слова Марло официальный сайт НХЛ.

В сезоне-2018/19 39-летний Марло провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Торонто». Он забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «-6». В плей-офф Марло отметился двумя результативными передачами в семи играх.