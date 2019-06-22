Марло хочет вернуться в «Сан-Хосе», «Каролина» может выкупить его контракт

Патрик Марло отказался от пункта о запрете на обмен, чтобы «Каролина» приобрела его и выкупила контракт. 39-летний нападающий хочет вернуться в «Сан-Хосе», где провёл большую часть карьеры.



«Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уоделл сообщил, что клуб не обязательно будет выкупать контракт нападающего Патрика Марло. Сначала он планирует поговорить с игроком и узнать, не согласится ли он играть за «Харрикейнз», — пишет журналист Том Гулитти в «твиттере».

«Торонто» обменял Марло в «Каролину». В «Мэйпл Лифс» также получат право пика в шестом раунде драфта НХЛ 2020 года. А «Харрикейнз» вместе с Марло — условный пик в первом раунде (2020) и право выбора в седьмом раунде (2020).

В сезоне-2018/19 39-летний Марло провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «–6». В плей-офф Марло отметился двумя результативными передачами в семи играх.