Минское «Динамо» подписало контракт с канадским защитником Эллиоттом

Минское «Динамо» заключило годичный контракт с праворуким защитником Стэфаном Эллиотом, сообщает официальный сайт команды.

Уроженец Ванкувера в 16 лет дебютировал в WHL за «Саскатун Блэйдс», и в дальнейшем провел в этом клубе четыре сезона.

В 2009-м Эллиотт попал в топ-50 драфта НХЛ. Под 49-м номером его выбрал «Колорадо». В 2011-м он заключил с «лавинами» контракт новичка и на протяжении четырёх лет пытался закрепиться в НХЛ, однако большую часть времени провел в АХЛ, играя за «Лейк-Эри». Перед началом сезона-2015/16 Стефана обменяли в «Аризону», а по ходу чемпионата — в «Нэшвилл».

В 2018-м канадец попал с состав олимпийской сборной и завоевал бронзу в Пхёнчхане. После этого Эллиотт предпринял попытку вернуться в НХЛ и прошлым летом заключил двусторонний контракт с «Питтсбургом». Он также не смог пробиться в основную команду, играя в основном за фарм-клуб, и перебрался в «Оттаву».

В 2016 году Эллиот также выступал за казанский «Ак Барс» за который провёл 32 матча, набрав 11 (4+7) очков.