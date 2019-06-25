Состав «Адмирала» пополнит нападающий ВХЛ Лисин

Форвард Иван Лисин, выступавший в сезоне-2018/19 в Высшей хоккейной лиге за клуб «Зауралье», перейдёт в ХК «Адмирал».
«Иван Лисин перебирается в Континентальную хоккейную лигу, сезон-2019/20 нападающий проведёт в ХК «Адмирал». Спасибо за игру в «Зауралье», Ваня. Удачи во Владивостоке!» — говорится в «твиттере» курганского клуба.
Сезон-2018/19 в Высшей хоккейной лиге Лисин начал в составе красноярского «Сокола», а затем перебрался в «Зауралье». За оба клуба он провёл 28 матчей. Нападающий смог забить 7 шайб и отдать 5 результативных передач. При этом он заработал 22 минуты штрафа.
«Адмирал» занял предпоследнее, 12-е место на «Востоке» по итогам регулярного чемпионата. В 62 играх команда смогла набрать 51 очко, отстав от восьмого места, которое занял челябинский «Трактор», и зоны плей-офф на 7 очков.
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