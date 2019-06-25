Дон Черри: канадцы выигрывают Кубки, а «Торонто» задрафтовали русского и финнов

Известный хоккейный эксперт Дон Черри прокомментировал работу «Торонто» на драфте НХЛ — 2019. По его словам, он совершенно не понимает менеджмент клуба, который не стал делать выбор в пользу канадских игроков.



«Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли два года назад с большой жесткой командой и крепким парнем Томом Уилсоном.

«Сент-Луис» выиграл Кубок в этом году. Большой сильный крепкий клуб с 16 канадцами. Они размазали Гертла, Павелски и Карлссона в серии с «Сан-Хосе».

MVP Кубка Стэнли Райан О'Райлли – канадец, я видел, как он играет в Торонто. Это – жёсткий игрок. Насколько я понимаю, вторым кандидатом на звание самого ценного игрока плей-офф был Джордан Биннингтон. Он выиграл для них Кубок Стэнли. Он тоже из Канады, я видел его игру на юниорском уровне. Лучший защитник плей-офф – Алекс Пьетранджело. Еще один жесткий канадский парень из Торонто.

Давайте пройдемся по именам: Уилсон, О'Райлли, Биннингтон и Пьетранджело из Онтарио. 16 канадцев в составе «Блюз». Вот кто выигрывает Кубки Стэнли.

А теперь посмотрите, кого задрафтовал «Торонто»: россиянин, 2 финна и 3 американца. Все они небольшого роста. В итоге «Лифс» стали ещё ниже и легче. Меня это просто поражает», – написал Черри в своём блоге.