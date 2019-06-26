Ларионов: включение Зубова в Зал славы — это большой успех нашего хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов прокомментировал включение россиянина Сергея Зубова в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Это большой успех нашего хоккея. Это выдающийся защитник, который провёл потрясающую карьеру в Северной Америке и заслуженно попал в Зал славы. Он контролировал игру в обороне, имел огромный талант в плане терпения, понимания игры, делал игру более комфортной для нападающих», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Зубов — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Один из самых результативных российских защитников в истории Национальной хоккейной лиги. С 12 ноября 2015 года по 1 июня 2016 года — главный тренер петербургского СКА. В настоящее время Зубов является главным тренером хоккейного клуба «Сочи».