«Ванкувер» сделал квалификационные предложения Голдобину и Бёзеру

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин, а также Брок Бёзер, Рид Буше, Джош Лейво, Франсис Перрон и Тайлер Мотт получили квалификационное предложение от клуба, сообщает официальный сайт «Кэнакс».

В свою очередь 1 июля покинут клуб нападающие Брэндан Гонс и Маркус Гранлунд, а также защитники Бен Хаттон и Деррик Пуйо.

23-летний Голдобин в минувшем регулярном сезоне НХЛ сыграл 63 матча, забросил 7 шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности "-10" и 18 штрафных минутах. Прежний контракт Николая истекал этим летом. Николай провёл в Северной Америке последние семь сезонов. В России на профессиональном уровне Голдобин выступал лишь в сезоне-2011/12, играя в МХЛ за «Русских Витязей».