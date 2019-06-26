«Ванкувер» сделал квалификационные предложения Голдобину и Бёзеру
Форвард «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин, а также Брок Бёзер, Рид Буше, Джош Лейво, Франсис Перрон и Тайлер Мотт получили квалификационное предложение от клуба, сообщает официальный сайт «Кэнакс».
В свою очередь 1 июля покинут клуб нападающие Брэндан Гонс и Маркус Гранлунд, а также защитники Бен Хаттон и Деррик Пуйо.
23-летний Голдобин в минувшем регулярном сезоне НХЛ сыграл 63 матча, забросил 7 шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности "-10" и 18 штрафных минутах. Прежний контракт Николая истекал этим летом. Николай провёл в Северной Америке последние семь сезонов. В России на профессиональном уровне Голдобин выступал лишь в сезоне-2011/12, играя в МХЛ за «Русских Витязей».
Генменеджер «Ванкувера» рассказал о переговорах с Бёзером и Эдлером
- 26 июня 2019
-
08:10
-
07:56
-
07:39
-
06:15
-
04:13
-
03:56
-
01:49
-
00:19
- 25 июня 2019
-
23:43
-
23:21
-
23:01
-
22:28
-
21:58
-
21:33
-
21:12
-
20:41
-
20:08
-
19:47
-
18:54
-
18:37
-
17:56
-
17:14
-
16:37
-
16:10
-
15:59
-
14:59
-
13:56
-
13:51
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:42
-
11:15
Партнерский контент