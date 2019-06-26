Валиев, Ткачук и Беннетт получили квалификационные предложения от «Калгари»
Защитник системы «Калгари Флэймз» Ринат Валиев, а также голкипер Давид Риттих и форварды Сэм Беннетт, Эндрю Манджапане, Райан Ломберг и Мэттью Ткачук получили квалификационное предложение от клуба, сообщает официальный сайт «Флэймз».
Покинули клуб голкипер Мэйсон Макдональд, защитник Джош Хили и нападающие Кёртис Лазар, Бретт Поллок и Керби Райхел.
В минувшем сезоне 24-летний Валиев играл в «Стоктон Хит», который является фарм-клубом «Калгари». В 57 матчах регулярного чемпионата Ринат забросил 4 шайбы и сделал 17 результативных передач при показателе полезности "+10" и 51 штрафной минуте.
21-летний Ткачук в 80 играх регулярки НХЛ набрал 77 (34+43) очка, а в 5 играх плей-офф отметился 3 (2+1) баллами.
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