Валиев, Ткачук и Беннетт получили квалификационные предложения от «Калгари»

Защитник системы «Калгари Флэймз» Ринат Валиев, а также голкипер Давид Риттих и форварды Сэм Беннетт, Эндрю Манджапане, Райан Ломберг и Мэттью Ткачук получили квалификационное предложение от клуба, сообщает официальный сайт «Флэймз».

Покинули клуб голкипер Мэйсон Макдональд, защитник Джош Хили и нападающие Кёртис Лазар, Бретт Поллок и Керби Райхел.

В минувшем сезоне 24-летний Валиев играл в «Стоктон Хит», который является фарм-клубом «Калгари». В 57 матчах регулярного чемпионата Ринат забросил 4 шайбы и сделал 17 результативных передач при показателе полезности "+10" и 51 штрафной минуте.

21-летний Ткачук в 80 играх регулярки НХЛ набрал 77 (34+43) очка, а в 5 играх плей-офф отметился 3 (2+1) баллами.