Михайлов — об изменениях разметки: количество атак и бросков может стать больше

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение Федерации хоккея России об изменении разметки линии ворот с сезона-2019/20.

«Есть такое выражение — закон есть закон. Поэтому скажу, что такое решение необходимо уважать. И готовиться к матчам на площадках с новой разметкой. На первых порах игроки будут обращать на это внимание, но довольно быстро привыкнут. В хоккее всё меняется: разметка, размер площадок, экипировка. Но я бы не стал сразу ждать большого количества заброшенных шайб. Но количество атак и бросков вполне может стать больше.



Когда мы, сборная СССР, приехали в Канаду, играли там на площадках, к размерам которых мы сейчас постепенно движемся. И те размеры не помешали нам обыграть сборную Канады, составленную из лучших хоккеистов того времени. А приехали мы на свои большие площадки — они уже обыграли нас. Вот и в этом вопросе всё будет зависеть от уровня мастерства хоккеистов — чем выше уровень, тем быстрее адаптируются», — цитирует Михайлова ТАСС.